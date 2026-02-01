Главный тренер «Ювентуса», Лучано Спаллетти, поделился своими мыслями о предстоящем матче 23-го тура Серии А против «Пармы».

Лучано Спаллетти globallookpress.com

«Мы не смогли показать свой привычный уровень игры, и я ожидаю от игроков реакции на это. В таких условиях важно найти правильный баланс: много играть, много отдыхать и много тренироваться. Я считаю, что сейчас самое время дать игрокам возможность отдохнуть. Я полностью уверен в своих футболистах и стремлюсь к тому, чтобы они стали суперзвездами высшего уровня», — сказал Спаллетти, слова которого приводит beIN Sports.

На данный момент после 22 туров чемпионата Италии «Ювентус» занимает пятую строчку с 42 очками, в то время как «Парма» находится на 16-м месте с 23 баллами.