Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью прокомментировал результаты жеребьёвки раунда плей-офф Лиги чемпионов, в котором его команда встретится с мадридским «Реалом».

Жозе Моуринью globallookpress.com

«У нас было всего два возможных соперника: "Реал" и "Интер". Выбор пал на короля. Это не просто матч, а противостояние с главным претендентом на победу в турнире. Конечно, нам предстоит серьезная игра, но мы должны сосредоточиться на предстоящих трёх матчах, которые определят нашу готовность к встрече с "Реалом", — цитирует Моуринью издание Marca.

Напомним, что в матче 8-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Бенфика" одержала победу над "Реалом" со счетом 4:2. Первый поединок раунда плей-офф состоится 17 февраля, а ответный — 25 февраля.