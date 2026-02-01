Матч 20-го тура Лиги 1 между «Лионом» и «Лиллем» состоится 1 февраля на «Парк Олимпик Лион». Игра начнется в 17:00 мск.
«Лион» и «Лилль» являются соседями по турнирной таблице. Хозяева имеют 36 очков и занимают 4-е место, а гости с 32 баллами идут пятыми. При этом команды имеют разную форму. «Лион» выиграл 4 матча подряд в Лиге 1. У «Лилля» на данный момент 3 поражения.
«Лион» явно доминирует над «Лиллем» в очной серии. Последний раз коллектив проигрывал «догам» в 2023 году. Сейчас у «ткачей» отличная форма. Они выиграли 9 матчей подряд во всех турнирах. Сможет ли команда продолжить свою серию?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Коэффициенты букмекеров: 2.07 на победу «Лиона», 3.50 на победу «Лилля», 3.55 на ничью.
- Прогноз ИИ: будет ничья со счетом 1:1.
Трансляция матча
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.