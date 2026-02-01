Матч 20-го тура Лиги 1 между «Лионом» и «Лиллем» состоится 1 февраля на «Парк Олимпик Лион». Игра начнется в 17:00 мск.

«Лион» и «Лилль» являются соседями по турнирной таблице. Хозяева имеют 36 очков и занимают 4-е место, а гости с 32 баллами идут пятыми. При этом команды имеют разную форму. «Лион» выиграл 4 матча подряд в Лиге 1. У «Лилля» на данный момент 3 поражения.

«Лион» явно доминирует над «Лиллем» в очной серии. Последний раз коллектив проигрывал «догам» в 2023 году. Сейчас у «ткачей» отличная форма. Они выиграли 9 матчей подряд во всех турнирах. Сможет ли команда продолжить свою серию?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.65.

Коэффициенты букмекеров: 2.07 на победу «Лиона», 3.50 на победу «Лилля», 3.55 на ничью.

Прогноз ИИ: будет ничья со счетом 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Лион» — «Лилль» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.