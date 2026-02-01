Нападающий «Аль-Насра» Джон Дуран, который выступает на правах аренды до конца сезона в «Фенербахче», близок к переходу в «Зенит». Об этом сообщает Чемпионат.

Джон Дуран globallookpress.com

Стало известно, что Дуран дал свое согласие на переход в «Зенит». «Сине-бело-голубые» ведут активные переговоры с «Аль-Насром» по возможному трансферу футболиста.

Действующее соглашение Дурана с клубом из Саудовской Аравии до 2030 года.

В нынешнем сезоне нападающий провел за «Фенербахче» 20 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи.