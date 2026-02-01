1 февраля в Серии А состоится матч между «Кремонезе» и миланским «Интером». Встреча пройдет в Кремоне на стадионе «Джованни Дзини», начало в 20:00 мск.

«Интер» — текущий лидер Серии А с 52 очками на счету. Отрыв миланцев от ближайших конкурентов комфортный, поэтому им ничего не грозит при любом раскладе.

Кремонцы имеют 8-матчевую безвыигрышную серию в Серии А. Вдобавок хозяева неудачно играют против «Интера», что явно не сыграет им сегодня на пользу. Продлит ли «Интер» свою 3-матчевую победную серию в чемпионате?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.81.

Коэффициенты букмекеров: 12.0 на победу «Кремонезе», 6.20 на ничью, 1.28 на победу «Интера».

Прогноз ИИ: матч закончится вничью 2:2.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Кремонезе» — «Интер» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.