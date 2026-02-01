1 февраля в Серии А состоится матч между «Кремонезе» и миланским «Интером». Встреча пройдет в Кремоне на стадионе «Джованни Дзини», начало в 20:00 мск.
«Интер» — текущий лидер Серии А с 52 очками на счету. Отрыв миланцев от ближайших конкурентов комфортный, поэтому им ничего не грозит при любом раскладе.
Кремонцы имеют 8-матчевую безвыигрышную серию в Серии А. Вдобавок хозяева неудачно играют против «Интера», что явно не сыграет им сегодня на пользу. Продлит ли «Интер» свою 3-матчевую победную серию в чемпионате?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.81.
- Коэффициенты букмекеров: 12.0 на победу «Кремонезе», 6.20 на ничью, 1.28 на победу «Интера».
- Прогноз ИИ: матч закончится вничью 2:2.
Трансляция матча
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.