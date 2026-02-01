В 24-м туре АПЛ в Бирмингеме состоится матч между «Астон Виллой» и «Брентфордом». Команды сыграют на «Вилла Парк», начало встречи в 17:00 мск.

В этом туре подопечные Уная Эмери навяжут борьбу «Ман Сити» за второе место. У них по 46 очков и победа может поднять бирмингемцев по турнирной таблице.

«Астон Вилла» выиграла 3 поединка подряд, одолев «Фенербахче» и «Зальцбург» в Лиге Европы, а также обыграв «Ньюкасл» в АПЛ. «Брентфорд» такой стабильностью похвастаться не может. «Пчелы» уступили «Ноттингем Форест» и «Челси». При этом команда уже дважды нанесла поражения «Астон Вилле» в этом сезоне. Продолжится ли эта серия?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.97.

Коэффициенты букмекеров: 2.21 на победу «Астон Виллы», 3.45 на ничью, 3.25 на победу «Брентфорда».

Прогноз ИИ: будет нулевая ничья.

Трансляция матча

