1 февраля в 24-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Астон Вилла» и «Брентфорд». Начало игры — в 17:00 мск.
«Астон Вилла»
Турнирное положение: «Астон Вилла» после 23-х туров английской Премьер-лиги имеет 46 баллов в активе и находится среди лидеров в таблице.
Команда занимает третье место, на четыре очка отставая от лидера «Арсенала» и по дополнительным показателям уступая второму «Ман Сити», а также на восемь пунктов опережая четвертый «МЮ».
Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках заключительного тура основного этапа Лиги Европы бирмингемцы на своем поле одержали победу над «Зальцбургом» (3:2).
Перед этим в предыдущем туре английской Премьер-лиги коллектив набрал три очка, когда теперь в чужих стенах с результатом 2:0 обыграл «Ньюкасл».
Не сыграют: травмированы — Алиссон, Андрес Гарсия, Камара, Макгинн и Тилеманс, дисквалифицированных игроков нет. Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Астон Вилла» только выигрывала. Это говорит о хороших шансах хозяев на три очка, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля, хотя им противостоит весьма непростой соперник. Олли Уоткинс — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с восемью голами. Турнирное положение: «Брентфорд» после 23-х туров английской Премьер-лиги имеет 33 балла в активе и борется за попадание в еврокубки. Команда занимает восьмую позицию с отставанием в четыре пункта от зоны континентальных турниров (топ-5), а также в пять очков от зоны Лиги чемпионов (топ-4). Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 23-го тура национального первенства лондонцы на своем поле потерпели поражение от «Ноттингем Форест» (0:2). Перед этим в предыдущем туре Премьер-лиги коллектив также остался без очков, когда теперь в чужих стенах проиграл от «Челси» с аналогичным результатом 0:2. Не сыграют: травмированы — Карвальо, Дасилва и Миламбо, дисквалифицированных игроков нет. Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на национальное первенство, «Брентфорд» проиграл. Такая форма сулит гостям невысокие шансы на выигрыш, особенно если учесть преимущество соперника в классе, и даже добиться мирового исхода им будет непросто. Игор Тьяго — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с 16-ю голами. Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 2.08. Ничья — в 3.45, выигрыш «Брентфорда» — в 3.55. ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.83 и 1.97. Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев было забито меньше 2,5 голов. Так было и в трех последних очных поединках этих соперников. При этом в трех последних матчах гостей был реализован такой же сценарий. Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.97. Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в их трех последних матчах. Ставка: «Астон Вилла» победит за 2.08.
«Брентфорд»
Статистика для ставок
Прогноз и ставка
Не сыграют: травмированы — Алиссон, Андрес Гарсия, Камара, Макгинн и Тилеманс, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Астон Вилла» только выигрывала.
Это говорит о хороших шансах хозяев на три очка, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля, хотя им противостоит весьма непростой соперник.
Олли Уоткинс — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с восемью голами.
Турнирное положение: «Брентфорд» после 23-х туров английской Премьер-лиги имеет 33 балла в активе и борется за попадание в еврокубки.
Команда занимает восьмую позицию с отставанием в четыре пункта от зоны континентальных турниров (топ-5), а также в пять очков от зоны Лиги чемпионов (топ-4).
Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 23-го тура национального первенства лондонцы на своем поле потерпели поражение от «Ноттингем Форест» (0:2).
Перед этим в предыдущем туре Премьер-лиги коллектив также остался без очков, когда теперь в чужих стенах проиграл от «Челси» с аналогичным результатом 0:2.
Не сыграют: травмированы — Карвальо, Дасилва и Миламбо, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на национальное первенство, «Брентфорд» проиграл.
Такая форма сулит гостям невысокие шансы на выигрыш, особенно если учесть преимущество соперника в классе, и даже добиться мирового исхода им будет непросто.
Игор Тьяго — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с 16-ю голами.
Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 2.08. Ничья — в 3.45, выигрыш «Брентфорда» — в 3.55.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.83 и 1.97.
Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев было забито меньше 2,5 голов. Так было и в трех последних очных поединках этих соперников.
При этом в трех последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.97.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в их трех последних матчах.
Ставка: «Астон Вилла» победит за 2.08.