1 февраля в 24-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Астон Вилла» и «Брентфорд». Начало игры — в 17:00 мск.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: «Астон Вилла» после 23-х туров английской Премьер-лиги имеет 46 баллов в активе и находится среди лидеров в таблице.

Команда занимает третье место, на четыре очка отставая от лидера «Арсенала» и по дополнительным показателям уступая второму «Ман Сити», а также на восемь пунктов опережая четвертый «МЮ».

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках заключительного тура основного этапа Лиги Европы бирмингемцы на своем поле одержали победу над «Зальцбургом» (3:2).

Перед этим в предыдущем туре английской Премьер-лиги коллектив набрал три очка, когда теперь в чужих стенах с результатом 2:0 обыграл «Ньюкасл».