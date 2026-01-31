1 февраля в 24-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Астон Вилла» и «Брентфорд». Начало игры — в 17:00 мск.

Василий Пинаев

«Астон Вилла»

Турнирное положение: «Астон Вилла» после 23-х туров английской Премьер-лиги имеет 46 баллов в активе и находится среди лидеров в таблице.

Команда занимает третье место, на четыре очка отставая от лидера «Арсенала» и по дополнительным показателям уступая второму «Ман Сити», а также на восемь пунктов опережая четвертый «МЮ».

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках заключительного тура основного этапа Лиги Европы бирмингемцы на своем поле одержали победу над «Зальцбургом» (3:2).

Перед этим в предыдущем туре английской Премьер-лиги коллектив набрал три очка, когда теперь в чужих стенах с результатом 2:0 обыграл «Ньюкасл».

Не сыграют: травмированы — Алиссон, Андрес Гарсия, Камара, Макгинн и Тилеманс, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Астон Вилла» только выигрывала.

Это говорит о хороших шансах хозяев на три очка, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля, хотя им противостоит весьма непростой соперник.

Олли Уоткинс — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с восемью голами.

«Брентфорд»

Турнирное положение: «Брентфорд» после 23-х туров английской Премьер-лиги имеет 33 балла в активе и борется за попадание в еврокубки.

Команда занимает восьмую позицию с отставанием в четыре пункта от зоны континентальных турниров (топ-5), а также в пять очков от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 23-го тура национального первенства лондонцы на своем поле потерпели поражение от «Ноттингем Форест» (0:2).

Перед этим в предыдущем туре Премьер-лиги коллектив также остался без очков, когда теперь в чужих стенах проиграл от «Челси» с аналогичным результатом 0:2.

Не сыграют: травмированы — Карвальо, Дасилва и Миламбо, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на национальное первенство, «Брентфорд» проиграл.

Такая форма сулит гостям невысокие шансы на выигрыш, особенно если учесть преимущество соперника в классе, и даже добиться мирового исхода им будет непросто.

Игор Тьяго — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с 16-ю голами.

Статистика для ставок

  • в трех последних матчах «Астон Вилла» выиграла
  • в трех из четырех последних матчей «Астон Виллы» забивали меньше 2,5 голов
  • в четырех последних матчах «Брентфорда» забивала только одна команда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  Её победа оценивается 2.08.  Ничья — в 3.45, выигрыш «Брентфорда» — в 3.55.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.83 и 1.97.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев было забито меньше 2,5 голов.  Так было и в трех последних очных поединках этих соперников.

При этом в трех последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.

1.97Тотал меньше 2,5 голов
Ставка 1000  с коэффициентом 1.97 на матч «Астон Вилла» — «Брентфорд»  позволит вывести на карту выигрыш 970₽, общая выплата — 1970₽

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.97.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в их трех последних матчах.

2.08«Астон Вилла» победит
Ставка в размере 1000  с коэффициентом 2.08 на матч «Астон Вилла» — «Брентфорд»  позволит вывести на карту выигрыш 1080₽, общая выплата — 2080₽

Ставка: «Астон Вилла» победит за 2.08.