Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа оценил игру полузащитника Винисиуса Жуниора в матче с «Райо Вальекано» (2:1).

Винисиус Жуниор globallookpress.com

«Что касается Винисиуса, мы стараемся создавать для него возможности для обыгрывания защитников на флангах, где он наиболее опасен. Он забил великолепный гол и создавал моменты в самые сложные минуты игры. Я доволен его стараниями, а также игрой всей команды», — приводит слова Арбелоа Marca.

Напомним, что Винисиус смог отметиться голом в этой игре.

«Реал» с 54 очками идет на второй строчке в турнирной таблице, «Райо Вальекано» (22) — 17-й.