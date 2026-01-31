Наставник «Челси» Лиам Росеньор поделился ожиданиями от матча с «Вест Хэмом» в 24-м туре чемпионата Англии.

Лиам Росеньор globallookpress.com

«Для меня завтрашняя игра самая важная в сезоне, всё очень просто. Я собираюсь узнать очень многое. У нас действительно хорошие игроки, но, если хочешь быть стабильной командой-победителем, именно в таких матчах нужно проявлять себя и не быть самодовольным. После потрясающей победы в Италии, через три дня, я хочу стабильности. Вот почему для меня это огромный показатель того, где мы действительно находимся.

Задача, которую "Челси" предстоит преодолеть, чтобы показать эту стабильность, выглядит сложнее, чем несколько недель назад. "Вест Хэм" испытывал трудности в начале сезона, но под руководством Нуну Эспириту Санту команда заметно улучшилась, выиграв последние три матча во всех турнирах подряд», — приводит слова тренера официальный сайт «Челси».

В таблице АПЛ синие идут на 5-м месте в таблице, набрав 37 очков.