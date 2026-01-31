Экс-вратарь сборной России Владимир Габулов высказался о перспективах голкипера Матвея Сафонова стать основным в «ПСЖ».

Матвей Сафонов globallookpress.com

«Шансы стать основным вратарём у Матвея высокие. Если бы не травма, то мы бы сейчас об этом не говорили, и Сафонов уже был бы основным. Ценой этой травмы он заработал для клуба трофей, поэтому считаю, что всё, что не происходит, — всё к лучшему. И благодаря своему характеру он доказал всему миру, что способен быть первым номером в лучшем клубе Европы», — цитирует Габулова «Советский спорт».

Россиянин в текущем сезоне провел пять матчей, пропустив четыре мяча и дважды сыграв «на ноль».