Главный тренер «Лидса» Даниэль Фарке подвел итог матча против «Арсенала» (0:4).

Даниэль Фарке — тренер («Лидса») globallookpress.com

«Прежде всего хочу поздравить "Арсенал". Заслуженная победа, нам остается только смириться с тем, что сегодня выиграла более сильная команда.

Конечно, мы были реалистами перед матчем, ведь сегодня мы встречались с лучшей на данный момент командой Европы. Не просто так эта команда возглавляет таблицу АПЛ и одержала восемь побед в восьми матчах Лиги чемпионов.

Разумеется, чтобы иметь шанс против них, нужен идеальный день, а также немного удачи — чтобы у соперника был не лучший день и чтобы они действовали не столь эффективно. Но сегодня, к сожалению, у нас не был лучший день. Они были полностью сконцентрированы с первой до последней секунды. Поэтому они заслужили победу в этом матче.

Мы должны признать их класс сегодня, сказать "поздравляем", они были сильнее. Поэтому не стоит слишком глубоко интерпретировать этот матч. Конечно, разочарование от сегодняшнего дня нужно пережить. Такие игры не определяют весь сезон. Мы довольно быстро закроем эту страницу и уже с завтрашнего дня сосредоточимся исключительно на матче с Ноттингем Форест», — цитирует Фарке Metro.

«Арсенал» прервал безвыигрышную серию в АПЛ и набрал 53 очка, продолжая возглавлять турнирную таблицу. «Лидс» с 26 баллами по-прежнему на 16-й строчке.