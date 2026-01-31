Защитник «Наполи» Джованни Ди Лоренцо травмировался в матче 23-го тура Серии А против «Фиорентины».

Джованни Ди Лоренцо globallookpress.com

32-летний итальянский футболист неудачного приземления на ногу на 30-й минуте встречи и не смог продолжить встречу. Он не смог самостоятельно покинуть пределы поля, а вместо него на поле вышел Матиас Оливера.

Детали травмы и сроки восстановления Ди Лоренцо будут известны только после прохождения медицинского осмотра.

В текущем сезоне Серии А Ди Лоренцо провел 22 матча, забил один мяч и сделал один ассист.