«Лион» одержал победу над ПАОКом (4:2) в матче 8-го тура общего этапа Лиги Европы.
В составе французской команды голы записали на свой счет Реми Имбер на 34-й минуте, Халис Мера на 55-й минуте, Адам Карабец на 88-й и Алехандро Гомес Родригес на 90+3-й минуте.
У ПАОКа голами отметились Георгиос Якумакис на 20-й минуте и Суалихо Мейте на 66-й минуте.
Результат матча
ЛионЛион4:2ПАОКСалоники
0:1 Георгиос Якумакис 20' 1:1 Remi Himbert 34' 2:1 Халес Мера 55' 2:2 Суалихо Мейте 67' 3:2 Адам Карабец 88'
Лион: Реми Дескамп, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Клинтон Мата, Мусса Ньякат, Рубен Клюйверт (Абнер Винисиус 69'), Матис Де Карвалью (Adil Hamdani 87'), Адам Карабец, Тайлер Мортон (Таннер Тессманн 46'), Халес Мера (Tiago Goncalves 69'), Афонсу Морейра, Remi Himbert
ПАОК: Антонис Цифцис, Тайсон (Кирилл Десподов 84'), Абдул Рахман Баба, Иоаннис Михайлидис, Томаш Кендзёра, Джонджо Кенни, Яннис Константелиас, Андрия Живкович, Суалихо Мейте, Магомед Оздоев (Мади Камара 90'), Георгиос Якумакис (Anestis Mythou 87')
Жёлтые карточки: Тайлер Мортон 45+1' — Яннис Константелиас 36', Георгиос Якумакис 77'
Красная карточка: Яннис Константелиас 41' (ПАОК)
«Лион» занял 1-е место в таблице общего этапа Лиги Европы с 21-м очком в активе, пробившись в 1/8 финала турнира. ПАОК расположился на 17-й строчке (12) и сыграет в 1/16 финала.