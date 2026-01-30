«Лион» одержал победу над ПАОКом (4:2) в матче 8-го тура общего этапа Лиги Европы.

Фрагмент матча globallookpress.com

В составе французской команды голы записали на свой счет Реми Имбер на 34-й минуте, Халис Мера на 55-й минуте, Адам Карабец на 88-й и Алехандро Гомес Родригес на 90+3-й минуте.

У ПАОКа голами отметились Георгиос Якумакис на 20-й минуте и Суалихо Мейте на 66-й минуте.

Результат матча Лион Лион 4:2 ПАОК Салоники 0:1 Георгиос Якумакис 20' 1:1 Remi Himbert 34' 2:1 Халес Мера 55' 2:2 Суалихо Мейте 67' 3:2 Адам Карабец 88' Лион: Реми Дескамп, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Клинтон Мата, Мусса Ньякат, Рубен Клюйверт ( Абнер Винисиус 69' ), Матис Де Карвалью ( Adil Hamdani 87' ), Адам Карабец, Тайлер Мортон ( Таннер Тессманн 46' ), Халес Мера ( Tiago Goncalves 69' ), Афонсу Морейра, Remi Himbert ПАОК: Антонис Цифцис, Тайсон ( Кирилл Десподов 84' ), Абдул Рахман Баба, Иоаннис Михайлидис, Томаш Кендзёра, Джонджо Кенни, Яннис Константелиас, Андрия Живкович, Суалихо Мейте, Магомед Оздоев ( Мади Камара 90' ), Георгиос Якумакис ( Anestis Mythou 87' ) Жёлтые карточки: Тайлер Мортон 45+1' — Яннис Константелиас 36', Георгиос Якумакис 77' Красная карточка: Яннис Константелиас 41' (ПАОК)

Статистика матча 8 Удары в створ 3 9 Удары мимо 1 62 Владение мячом 38 3 Угловые удары 2 4 Офсайды 2 15 Фолы 12

«Лион» занял 1-е место в таблице общего этапа Лиги Европы с 21-м очком в активе, пробившись в 1/8 финала турнира. ПАОК расположился на 17-й строчке (12) и сыграет в 1/16 финала.