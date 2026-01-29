С турнирной точки зрения встреча выглядит асимметричной. «Лион» уже гарантировал себе первое место и прямой выход в 1/8 финала, тогда как ПАОКу необходим результат, чтобы сохранить шансы на топ-8. Это создаёт предпосылки для более активной и мотивированной игры гостей, но фактор домашнего поля и глубина состава всё равно склоняют баланс в пользу французского клуба. Вопрос лишь в том, насколько масштабной окажется ротация у Фонсеки и сможет ли ПАОК воспользоваться этим окном возможностей

45+3' Окончен первый тайм.

45+1' Тайлер Мортон получил «горчичник» за фол против Мейте в центре поля.

44' Две минуты добавил арбитр к первому тайму.

41' Навесил Морейра к вратарской гостей, откуда Мера пробил головой, но не точно!

40' Вторую жёлтую получил Яннис Константелиас и вынужден покинуть поле. Очень сильно он подводит свою команду.

38' Стандарт исполнял метров с 30-ти Михаилидис, сильно пробил, но выше ворот.

Статистика матча 5 Удары в створ 1 3 Удары мимо 1 60 Владение мячом 40 1 Угловые удары 1 2 Офсайды 1 6 Фолы 8

36' Яннис Константелиас получил жёлтую карточку за неспортивное поведение.

33' Гооооол!!! 1:1. Морейра сделал передачу в разрез на Реми Имбера к левому углу штрафной гостей, откуда здорово пробил форвард в дальнюю от себя «девятку».

31' Имбер ворвался с правой стороны штрафной к вратарской, вышел один на один с Цифцисом, пробил над головой вратаря ПАОКа, но тот успел каким-то чудом среагировать и парировал удар.

27' Афонсу Морейра попробовал с дальней дистанции пробить, Цифцис не без труда, но отвёл угрозу.

25' Прижали «ткачи» греков к воротам, но пока от этого нет продуктивности!

23' Мортон неплохо приложился по мячу, но попал прямо по позиции Цифциса.

20' Гоооооол!!! 0:1. С угла подал Живкович, Георгиос Якумакис получил мяч в штрафной площади и точно пробил по воротам мимо вратаря!

17' Падает в чужой штрафной Мера, но судья не усмотрел фола в данном эпизоде, ещё и офсайд оказался у Халиса.

15' Афонсу Морейра пробил с края штрафной, но чуть мимо левой штанги!

10' Михаилидис в центре поля на принял на бедро Имбера, Реми испытывает серьёзные болевые ощущения и не может подняться!

07' Кенни прострелил с правого фланга в чужую штрафную в направлении Живковича, но серб неудачно обработал мяч и потерял его.

05' Имбер сфолил на Мейте.

02' Мера простреливал во вратарскую гостей, но первым на мяче оказался вратарь ПАОКа.

01' Матч начался!

22:59 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

22:57 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

22:50 В Лионе ясно, +5 градусов.

22:40 Главный судья матча Рикардо Бенгоэчеа (Испания).

22:30 Матч пройдёт на стадионе «Групама» (Лион, Франция), вместимостью 61556 зрителей.

Стартовые составы команд

Лион: Реми Дескамп, Клинтон Мата, Рубен Клюйверт, Мусса Ньякате, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Матис де Карвалью, Халис Мера, Тайлер Мортон, Адам Карабец, Афонсу Морейра, Реми Имбер.

ПАОК: Антонис Цифцис, Джонджо Кенни, Томаш Кендзёра, Иоаннис Михайлидис, Абдул-Рахман Баба, Магомед Оздоев, Суалихо Мейте, Андрия Живкович, Яннис Константелиас, Тайсон, Георгиос Якумакис.

Лион

Французский клуб подходит к заключительному туру общего этапа Лиги Европы в идеальном игровом состоянии. Победа над «Мецем» (5:2) в чемпионате стала для «Лиона» восьмой подряд во всех турнирах, а в Лиге Европы команда Паулу Фонсеки набрала 18 очков и досрочно обеспечила себе прямой выход в 1/8 финала. В двух последних турах лионцы действовали прагматично, обыграв «Гоу Эхед Иглс» (2:1) и «Янг Бойз» (1:0), подтвердив статус самой стабильной команды турнира. При этом «Лион» особенно силён дома: команда забивала в каждом домашнем матче сезона во всех соревнованиях, а в Лиге Европы на своём поле стабильно контролирует темп и минимизирует количество моментов у соперников. С учётом решённой турнирной задачи нельзя исключать ротацию, однако даже в таком составе «Лион» сохраняет высокий уровень интенсивности и организованности.

ПАОК

Греческий клуб подходит к матчу на пике формы. Команда Рэзвана Луческу выиграла четыре последних встречи подряд без пропущенных мячей, в том числе обыграла «Бетис» (2:0) в Лиге Европы и «Олимпиакос» (2:0) на выезде в Кубке Греции. В национальном чемпионате ПАОК идёт третьим, но по потерянным очкам делит первое место с АЕКом, а последняя осечка в лиге датируется серединой декабря. В Лиге Европы салоникцы набрали 12 очков и сохраняют реальные шансы на прямой выход в 1/8 финала, уступая зоне топ-8 всего два балла. Дополнительным плюсом для ПАОК стало отсутствие матча в чемпионате в минувшие выходные — перенесённая игра позволила грекам целенаправленно готовиться к выезду во Францию.

Личные встречи

В современной истории в официальных турнирах «Лион» и ПАОК не пересекались.

