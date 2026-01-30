Наставник «Панатинаикоса» Рафаэль Бенитес прокомментировал результат матча 8-го тура общего этапа Лиги Европы с итальянской «Ромой». Встреча завершилась со счетом 1:1.
Римляне играли вдесятером с 15-й минуты из-за удаления Джанлуки Манчини.
«Я впервые участвовал в таком матче как тренер. В матче с таким количеством проблем. Мы не досчитались многих игроков. У Тубы была температура, но он играл, Ренату Саншеш чувствовал себя не совсем хорошо. Я должен поздравить своих игроков, они очень старались», — приводит слова Бенитеса официальный сайт УЕФА.