«Я впервые участвовал в таком матче как тренер. В матче с таким количеством проблем. Мы не досчитались многих игроков. У Тубы была температура, но он играл, Ренату Саншеш чувствовал себя не совсем хорошо. Я должен поздравить своих игроков, они очень старались», — приводит слова Бенитеса официальный сайт УЕФА.

Наставник «Панатинаикоса» Рафаэль Бенитес прокомментировал результат матча 8-го тура общего этапа Лиги Европы с итальянской «Ромой» . Встреча завершилась со счетом 1:1.

