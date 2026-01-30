«Барселона» достигла договорённости о переходе нападающего каирского «Аль-Ахли» Хамзы Абделькарима. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

Тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик globallookpress.com

Согласно источнику, 18-летний египетский форвард присоединится к каталонскому клубу на правах аренды с опцией последующего выкупа. Все условия сделки уже согласованы, а в субботу игрок отправится в Барселону для прохождения медицинского обследования.

Абделькарим выступает за «Аль-Ахли» с 2025 года. За основную команду каирского клуба он провёл девять матчей, не отметившись результативными действиями.