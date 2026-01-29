Наставник китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий дал свою оценку дисциплинарному отношению этического комитета Китайской футбольной ассоциации в отношении его команды, который лишил ее 10 очков.

Леонид Слуцкий globallookpress.com

«Несколько лет назад в Китае был огромный коррупционный скандал. Это касается периода с 2015 по 2021 год. В команде "Шанхай Шэньхуа" не осталось ни одного футболиста и ни одного руководителя с того времени. Это максимально болезненно», — приводит Telegram-канал «Это футбол, брат! » слова Слуцкого.

С китайским клубом российский специалист работает с января 2024 года. В прошлом сезоне «Шанхай Шэньхуа» финишировал вторым в Суперлиге, отстав от чемпиона «Шанхай Порт» на два очка.