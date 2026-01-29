Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о поражении от «Будё-Глимт» (1:2) в Лиге чемпионов.

Диего Симеоне globallookpress.com

«Именно такого матча мы и ждали. Мы говорили об этом перед игрой. Знали, что "Будё-Глимт" очень опасен в переходах. Мы хорошо играли в первом тайме и могли забить ещё один мяч. После ответного гола во второй половине нас охватила тревога, и мы позволили ей взять верх.

Я не могу требовать от игроков большего, потому что они много работают, стараются изо всех сил, но мы не смогли реализовать моменты перед воротами», — приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.

Напомним, что в итоге «Атлетико» с 13 очками финишировал 14-м и пробился в 1/16 финала Лиги чемпионов.