Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о матче против «Ньюкасла» в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Встреча закончилась вничью 1:1.

Матвей Сафонов globallookpress.com

26-летний россиянин вышел в стартовом составе парижан впервые после перелома руки.

«Сегодня были прекрасные ощущения, потому что в нашей команде особенность, что никто раньше матча не знает, кто будет играть. Когда прозвучала моя фамилия, это было приятно. Я понимаю, что сейчас я на правильном пути. Мне просто нужно воспользоваться шансом, который мне дают. Наконец-то.

Почему у "ПСЖ" такие проблемы с реализацией? Думаю, что мы просто аккумулируем это на будущее», — сказал Сафонов в эфире Okko Sport.

Напомним, Сафонов играет за «ПСЖ» с лета 2024 года.