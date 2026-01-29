«ПСЖ» не смог дома обыграть «Ньюкасл» в рамках 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 1:1.

Матвей Сафонов globallookpress.com

На 4-й минуте Усман Дембеле не смог реализовать пенальти, но четыре минуты спустя Витинья смог вывести парижан вперед. На исходе первого тайма Джон Уиллок смог поразить ворота вернувшегося после травмы российского вратаря хозяев Матвея Сафонова.

Результат матча ПСЖ Париж 1:1 Ньюкасл Ньюкасл-на-Тайне 1:0 Витор Феррейра 8' 1:1 Джозеф Уиллок 45+2' ПСЖ: Матвей Сафонов, Ашраф Хакими, Маркос Маркиньос, Вильян Пачо, Нуну Мендеш, Жоау Невеш ( Сенни Меюлю 87' ), Витор Феррейра, Уоррен Заир-Эмери ( Ибраим Мбайе 87' ), Хвича Кварацхелия ( Дезире Дуэ 22' ), Усман Дембеле, Брэдли Баркола ( Гонсалу Рамуш 70' ) Ньюкасл: Ник Поуп, Дэниел Бёрн, Свен Ботман, Малик Тшау, Джозеф Уиллок ( Харви Льюис Барнс 68' ), Льюис Холл, Сандро Тонали, Джейкоб Рэмси, Льюис Майли, Ник Вольтемаде ( Йоан Висса 79' ), Энтони Эланга ( Энтони Гордон 68' ) Жёлтая карточка: Энтони Эланга 20' (Ньюкасл)

Статистика матча 7 Удары в створ 4 10 Удары мимо 3 67 Владение мячом 33 5 Угловые удары 1 1 Офсайды 1 8 Фолы 8

Обе команды по итогам общего этапа набрали по 14 очков, заняв 10-11 места в таблице соответственно и начнут весеннюю часть турнира со стадии плей-офф.