Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью высказался о встрече с мадридским «Реалом» (4:2) в заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов.

Решающий мяч на 8-й компенсированной минуте забил вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин.

«Мне уже доводилось выигрывать или проигрывать в последние мгновения, но это была ситуация, когда мы вели в счете, хотя этого не хватало. Пришлось что-то менять и идти на риск. Пропущенный в концовке мяч мог сделать счет 3:3, и мы бы вылетели.

Победа над "Реалом" всегда ценна, но в тот момент нужно было пойти ва-банк. Мы не сильны в игре в воздухе, но большой парень пошел туда и забил потрясающий гол. Вне зависимости от нашего будущего в Лиге чемпионов это историческая победа. Она важна с экономической точки зрения, а с точки зрения престижа — тем более», — приводит слова Моуринью Record.