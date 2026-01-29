Матч 8-го тура Лиги Европы «Мидтьюлланн» — «Динамо» Загреб состоится 29 января в 23:00 мск.
Хозяева не смогли себе обеспечить досрочный выход в плей-офф, тем не менее они сохраняют высокие шансы. Гарантированно пройти в 1/8 финала им поможет победа.
«Динамо» приехал в гости к «Мидтьюлланну» за 3 очками, так как команду не устроит даже ничья. От этого поединок может быть еще интереснее и напряженнее. Нанесут ли гости первое домашнее поражение «волкам» в этом сезоне?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.85.
- Коэффициенты букмекеров: 1.89 на победу «Мидтьюлланна», 3.95 на победу «Динамо», 3.70 на ничью.
- Прогноз ИИ: «Мидтьюлланн» победит со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Мидтьюлланн» — «Динамо» З смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.