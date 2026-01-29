«Лион» и ПАОК сыграют в матче 8-го тура Лиги Европы. Встреча состоится 29 января в 23:00 мск на стадионе «Парк Олимпик Лион».
«Лион» — текущий лидер турнирной таблицы. В активе команды 18 очков. Накануне поединка хозяева имеют 3 победы подряд в турнире. Они обыграли «Гоу Эхед Иглз», «Маккаби» Т-А и «Янг Бойз». На выходных «Лион» провел успешный матч в Лиге 1, разгромив «Мец» 5:2.
ПАОК также идет на победной серии. Греческий клуб не знает поражений уже 7 матчей. В своем последнем матче гости обыграли «Бетис» 2:0. теперь у них 12 очков и 12-е место в таблице. В случае победы ПАОК может побороться за выход в плей-офф. В раунд стыков путевка «черно-белым» уже обеспечена.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.17.
- Котировки букмекеров: 2.31 на победу «Лиона», 3.50 на ничью, 3.00 на победу ПАОКа.
- Прогноз ИИ: матч завершится вничью 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Лион» — ПАОК смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.