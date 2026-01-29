Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике сообщил о травме полузащитника Хвичи Кварацхелии, полученной в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Ньюкасла» (1:1).

Хвича Кварацхелия globallookpress.com

24-летний футболист из Грузии пострадал на 23-й минуте встречи после столкновения с соперником и не смог продолжить игру, покинув поле на носилках. Вместо него на газон вышел Дезире Дуэ.

«Речь идёт о повреждении лодыжки. Ситуация непростая, но я надеюсь, что всё окажется не так серьёзно и в четверг мы получим хорошие новости», — цитирует Энрике Le Figaro.

В текущем сезоне Кварацхелия принял участие в 27 матчах во всех турнирах, отметившись семью забитыми мячами и шестью результативными передачами.