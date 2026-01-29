Пресс-служба Лиги чемпионов представила команду недели турнира по итогам матчей 8-го тура общего этапа.
Вратарь: Анатолий Трубин («Бенфика»).
Защитники: Бруно («Пафос»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Дэн Бёрн («Ньюкасл Юнайтед»), Федерико Димарко («Интер»).
Полузащитники: Алексис Макалистер («Ливерпуль»), Малик Тилльман («Байер»).
Нападающие: Ламин Ямаль («Барселона»), Андреас Шельдеруп («Бенфика»), Жоао Педро («Челси»), Каспер Хёг («Будё-Глимт»).
Напомним, что 30 января состоится жеребьева раунда плей-офф Лиги чемпионов.