Эпоха клерков: почему «Челси» променял настоящих бунтарей на удобных тренеров

В 1/16 финала прошли : «Реал», «Интер», ПСЖ, «Ньюкасл», «Ювентус», «Атлетико», «Аталанта», «Байер», «Боруссия» Дортмунд, «Олимпиакос», «Брюгге», «Галатасарай», «Монако», «Карабах», «Буде-Глимт» и «Бенфика».

В 1/8 финала прошли : «Арсенал», «Бавария», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Барселона», «Челси», «Спортинг» и «Манчестер Сити».

Стало известно, какие из команд пробились в 1/8 финала Лиги чемпионов, кто сыграет в 1/16 финала, а кто завершил свое выступление на турнире по итогам общего этапа.

2.15

Прогнозы•Сегодня 23:00 «Астон Вилла» — «Зальцбург». Прогноз и ставка Сможет ли «Зальцбург» доставить проблемы «львам»?

Футбол•Сегодня 01:16 «Бенфика» — «Реал Мадрид»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги Чемпионов

Футбол•Сегодня 00:59 «Ливерпуль»— «Карабах»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги чемпионов

Футбол•Сегодня 00:58 «Арсенал» — «Кайрат»: онлайн, прямая трансляция матча ЛЧ

Футбол•Вчера 19:00 Заговор, которого нет: почему истерики Гвардиолы больше никого не вводят в заблуждение

Главные темы сейчас

Футбол•Вчера 14:33 Верный солдат Моуринью: как Арбелоа перенял методы «Особенного»

Футбол•Вчера 12:55 Эпоха клерков: почему «Челси» променял настоящих бунтарей на удобных тренеров

Футбол•27/01/2026 19:20 «Паук» в золотой паутине: как Альварес снова оказался не в том месте

Футбол•27/01/2026 13:28 Теория «сильного звена»: почему железобетонная оборона не гарантирует «Арсеналу» титул без лидера в атаке

Футбол•27/01/2026 10:54 Наследник золотой эпохи: Ламин Ямаль становится лицом новой Испании

Выбор читателей

Футбол•24/01/2026 18:59 Европа опустила с небес на землю: что случилось с бразильским «Поколением на миллиард»

Футбол•19/01/2026 22:45 Трансферный дайджест. 13 — 19 января

Футбол•22/01/2026 11:52 Два часа чистого хаоса: все расклады перед последним туром общего этапа ЛЧ

Футбол•26/01/2026 14:57 «МЮ» расправил крылья: неужели команда Каррика ворвется в чемпионскую гонку АПЛ?

Футбол•26/01/2026 10:42 Продать и пожалеть: возможный уход Энцо Фернандеса — шаг назад для «Челси»

Самое интересное

Бои•09/12/2025 18:11 Два пояса UFC и спасение дивизиона «мухачей»: невероятная карьера Генри Сехудо

Футбол•09/12/2025 14:57 Миф о жаре: почему ЧМ-2026 может оказаться лучше, чем мы думаем

Футбол•08/12/2025 10:48 Северная Америка — территория Юга. Почему Аргентина или Бразилия обязаны брать ЧМ-2026

Футбол•08/12/2025 10:32 Уйти, нельзя остаться: четыре варианта продолжения карьеры Салаха