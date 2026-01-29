Стало известно, какие из команд пробились в 1/8 финала Лиги чемпионов, кто сыграет в 1/16 финала, а кто завершил свое выступление на турнире по итогам общего этапа.
В 1/8 финала прошли: «Арсенал», «Бавария», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Барселона», «Челси», «Спортинг» и «Манчестер Сити».
В 1/16 финала прошли: «Реал», «Интер», ПСЖ, «Ньюкасл», «Ювентус», «Атлетико», «Аталанта», «Байер», «Боруссия» Дортмунд, «Олимпиакос», «Брюгге», «Галатасарай», «Монако», «Карабах», «Буде-Глимт» и «Бенфика».
Турнир покинули: «Марсель», «Пафос», «Юнион», ПСВ, «Атлетик», «Наполи», «Копенгаген», «Аякс», «Айнтрахт», «Славия» Прага, «Вильярреал» и «Кайрат».
Жеребьевка стыковых матчей Лиги чемпионов состоится 30 января.