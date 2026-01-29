Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани отреагировал на информацию об интересе «Атлетико» к Леону Горецке.

Венсан Компани globallookpress.com

«Я знаю, что завтра утром мне придётся встать и в какой-то момент поговорить с Максом [Эберли] или Кристофом [Фройндом] — нам нужно обменяться мнениями о составе. Но дело не в моей воле. Речь идёт о том, что правильно для Леона, клуба и команды», — цитирует Компани журналист Флориан Плеттенберг.

В нынешнем сезоне Горецка на счету Горецки 28 матчей и один забитый мяч. Сейчас у него на руках трудовой договор с мюнхенцами, рассчитанный до июня 2026 года.