Главный тренер «Интера» Кристиан Киву высказался о победе над дортмундской «Боруссией» в заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов. Миланский клуб одолел соперника со счетом 2:0.

Кристиан Киву globallookpress.com

«Мы получили то, что заслужили. Нет смысла оглядываться назад и думать о том, чего мы не сделали, а следует сосредоточиться на том, что сделали. Мы сыграли зрело. В первом тайме могли бы проявить больше решимости в атаке, были немного поверхностны.

Команда усердно работает, за последние два месяца достигнут колоссальный прогресс. Этот результат может придать команде настоящую уверенность. Нужно отдать должное парням. Скромность — ключевое слово для всего, что происходит в этой раздевалке, ведь 25 игроков делают все возможное, чтобы стать главными героями, потому что они знают, что у каждого из них есть возможность проявить себя и внести свой вклад в успех команды», — приводит Football Italia слова Киву.