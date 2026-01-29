Петербургский «Зенит» заинтересован в приобретении нападающего турецкого «Фенербахче» Юссефа Эн-Несири.  Об этом сообщил журналист и инсайдер Ягиз Сабунчоглу.  На данный момент «Фенербахче» не дал ответа на предложение российского клуба.

Юссеф Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири globallookpress.com

Эн-Несири выступает за «Фенербахче» с лета 2022 года.  В текущем сезоне он принял участие в 25 матчах, забив 8 голов и отдав 1 результативную передачу.

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 22 миллиона евро.  Контракт Эн-Несири с «Фенербахче» действует до июня 2029 года.