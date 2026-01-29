Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва поделился мнением о чемпионской гонке в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.

Бернарду Силва — полузащитник «Манчестер Сити» globallookpress.com

«Недавно я говорил, что обе команды все равно потеряют очки, но, к сожалению, мы начали год в негативном ключе, так как могли бы получить эмоциональное преимущество, но не сделали этого.

А потом они (»Арсенал«) могли бы еще больше оторваться от нас, но не смогли, так что они подарили нам немного надежды.

За время моей игры в Англии "Ливерпуль" выиграл два чемпионских титула, а мы — шесть, так что я никогда не видел, чтобы "Арсенал" выигрывал лигу. Но правда в том, что на данный момент они находятся в лучшем положении, чем мы.

Впереди еще много матчей, и каждый сезон отличается от предыдущего. Без сомнения, у нас все еще есть надежда и амбиции бороться за победу в Премьер-лиге», — сказал Бернарду Силва Daily Mail.

После 23-х туров в английской Премьер-лиге «Арсенал» занимает 1-е место с 50-ю очками в активе. На 2-й позиции располагается «Манчестер Сити» с 46-ю очками в активе, а 3-ку лидеров замыкает «Астон Вилла» (46).