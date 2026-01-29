Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о матче с «Кайратом» в Лиге чемпионов. Лондонцы победили со счетом 3:2.

Микель Артета globallookpress.com

«Я разочарован тем, как пропустили оба гола, но на самом деле счет на табло должен был быть совсем другим, учитывая количество моментов и ударов, которые у нас были. Мы решили завершить этот матч победой, молодцы ребята, мы двигаемся дальше.

Первое место? Это дает определенные привилегии, позволяя сыграть на две игры меньше и иметь преимущество домашнего поля во втором раунде, поэтому нам остается только ждать и смотреть, с кем мы встретимся на следующем этапе. Мы будем готовиться к этому с большим энтузиазмом, потому что это соревнование, которое мы любим», — цитирует Артету BBC.