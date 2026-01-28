Нападающий Рахим Стерлинг может покинуть «Челси» до закрытия зимнего трансферного окна в понедельник, как сообщают британские СМИ.

Рахим Стерлинг globallookpress.com

По информации из различных источников, 31-летний футболист может перейти в аренду в «Фулхэм» или «Кристал Пэлас». В настоящее время Стерлинг не участвует в тренировочных занятиях клуба и не выходил на поле более восьми месяцев.

Контракт Стерлинга с «Челси» рассчитан до лета 2027 года и предусматривает еженедельную зарплату в размере 325 тысяч фунтов. Полная выплата по контракту обойдется клубу в 25 миллионов фунтов, однако «Челси» не готов пойти на такие условия.