Наставник «Ювентуса» Лучано Спаллетти дал комментарий накануне матча 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Монако».  По словам специалиста, его команда будет играть без давления.

Лучано Спаллетти
Лучано Спаллетти globallookpress.com

«У нас есть отличная возможность.  Мы можем играть без давления, и вы сможете увидеть, на каком уровне мы находимся.

"Монако" будет стремиться к победе, чтобы избежать вылета, и мы будем бороться за победу, потому что это единственный способ попасть в топ-8.  Должны будем хорошо контролировать мяч», — приводит официальный сайт УЕФА Спаллетти.