Наставник «Ювентуса» Лучано Спаллетти дал комментарий накануне матча 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Монако». По словам специалиста, его команда будет играть без давления.

Лучано Спаллетти globallookpress.com

«У нас есть отличная возможность. Мы можем играть без давления, и вы сможете увидеть, на каком уровне мы находимся.

"Монако" будет стремиться к победе, чтобы избежать вылета, и мы будем бороться за победу, потому что это единственный способ попасть в топ-8. Должны будем хорошо контролировать мяч», — приводит официальный сайт УЕФА Спаллетти.