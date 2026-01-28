Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов включён в заявку парижского клуба на матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов против английского «Ньюкасла».
Встреча состоится сегодня, 28 января, на стадионе «Парк де Пренс» во французской столице.
Ранее Сафонов проходил восстановление после перелома руки, который он получил в финале Межконтинентального кубка в матче с бразильским «Фламенго». Тогда российский голкипер стал одним из героев встречи, отразив четыре пенальти подряд в серии, по итогам которой «ПСЖ» победил — 1:1 в основное время и 2:1 по пенальти.