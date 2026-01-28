Ранее Сафонов проходил восстановление после перелома руки, который он получил в финале Межконтинентального кубка в матче с бразильским «Фламенго». Тогда российский голкипер стал одним из героев встречи, отразив четыре пенальти подряд в серии, по итогам которой «ПСЖ» победил — 1:1 в основное время и 2:1 по пенальти.

Встреча состоится сегодня, 28 января, на стадионе «Парк де Пренс» во французской столице.

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов включён в заявку парижского клуба на матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов против английского «Ньюкасла» .

