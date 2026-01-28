28 января «Монако» примет «Ювентус» в матче 8-го тура Лиги чемпионов. Начало игры в 23:00 мск.

Уступив 1:6 «Реалу», «Монако» сильно усложнил свое положение в турнирной таблице. В частности, из-за разницы голов, которая теперь составляет -6. «Ювентус» идет на серии из трех побед. Победа над «Бенфикой» позволила туринцам обеспечить себе место в стыковом раунде.

На фоне результатов «Монако», итоги «Ювентуса» выглядят предпочтительнее. В своем последнем поединке «бьянконери» разгромили «Наполи» со счетом 3:0, что говорит об их отличной форме.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.10.

Коэффициенты букмекеров: 3.80 на победу «Монако», 1.96 на победу «Ювентуса», 3.60 на ничью.

Прогноз ИИ: будет ничья с результатом 1:1.

Трансляция матча

