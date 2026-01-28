28 января «Монако» примет «Ювентус» в матче 8-го тура Лиги чемпионов. Начало игры в 23:00 мск.
Уступив 1:6 «Реалу», «Монако» сильно усложнил свое положение в турнирной таблице. В частности, из-за разницы голов, которая теперь составляет -6. «Ювентус» идет на серии из трех побед. Победа над «Бенфикой» позволила туринцам обеспечить себе место в стыковом раунде.
На фоне результатов «Монако», итоги «Ювентуса» выглядят предпочтительнее. В своем последнем поединке «бьянконери» разгромили «Наполи» со счетом 3:0, что говорит об их отличной форме.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.10.
- Коэффициенты букмекеров: 3.80 на победу «Монако», 1.96 на победу «Ювентуса», 3.60 на ничью.
- Прогноз ИИ: будет ничья с результатом 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Монако» — «Ювентус» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.