Много голов ждать не стоит

прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 2.10

28 января в матче восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Монако» и «Ювентус». Начало игры — в 23:00 мск.

«Монако»

Турнирное положение: у команды из одноименного города имеются отличные шансы продолжить участие в Лиге чемпионов на стадии плей-офф.

Сейчас в активе «красно-белых» всего девять очков, но 21-е место в турнирной таблице.

За семь матчей коллектив из Монако смог 8 раз поразить ворота соперника и 14 раз пропустил в свои.

Последние матчи: в прошлых играх чемпионата страны «монегаски» сыграли вничью с «Гавром» (0:0), но уступили «Лорьяну» (1:3), «Лиону» (1:3) и «Марселю» (0:1).

Также «Монако» проиграл «Реалу» (1:6) в Лиге чемпионов, но выиграл у «Орлеана» (3:1) в Кубке Франции.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Последние матчи: в лазарете Папе Кабрал, Лукас Градецки, Такуми Минамино, Поль Погба и Мохаммед Салису.

Состояние команды: подопечные Себастьяна Поконьоли не имеют права проигрывать в этой встрече, чтобы пробиться в 1/16 финала Лиги чемпионов. «Монако» имеет отрыв всего в одно очко сразу над пятью командами, поэтому в случае неудовлетворительного результата все будет достаточно «на тоненького».

«Ювентус»

Турнирное положение: «зебры» уже точно будут в плей-офф главного еврокубка и с большой долей вероятности в 1/16 финала турнира.

Сейчас на счету туринцев 12 зачетных баллов и 15-я строчка в турнирной таблице Лиги чемпионов.

«Старая синьора» имеет положительную разницу забитых и пропущенных мячей перед последним туром — 14:10.

Последние матчи: на прошлой неделе в рамках Лиги чемпионов туринский коллектив смог сломить сопротивление «Бенфики» с результатом 2:0.

Не сыграют: в команде из Турина травмированы Аркадиуш Милик, Даниэле Ругани и Душан Влахович.

Состояние команды: подопечные Лучано Спаллетти уже точно будут в плей-офф Лиги чемпионов, а для выхода сразу в 1/8 финала турнира «Ювентусу» нужно не только побеждать, но и надеяться на другие матчи.

В чемпионате Италии же «Ювентус» уже точно не поборется за чемпионский титул. Главной задачей команды является попасть в зону Лиги чемпионов.

Статистика для ставок

«Монако» выиграл 1 из последних 5 матчей

«Ювентус» выиграл 7 из последних 9 матчей

«Монако» не забил в 1 из последних 6 матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.40, а победа «Монако» — в 3.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.75 и 2.10.

Прогноз: поединок вполне может получиться низовым, поскольку рисковать никто не станет.

2.10 тотал меньше 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Монако» — «Ювентус» принесёт прибыль 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.10.

Прогноз: «Ювентус» сейчас на ходу, в хорошей форме, сильнее соперника и должен побеждать.

2.20 победа Ювентуса Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Монако» — «Ювентус» позволит вывести на карту выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: победа «Ювентуса» за 2.20.