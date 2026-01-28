28 января в Манчестере состоится матч 8-го тура Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Галатсараем». Старт поединка в 23:00 мск.
Два поражения подпортили планы Хосепа Гвардиолы и теперь «Ман Сити» вынужден в последнем туре вести непростую борьбу за место в плей-офф. В любом случае «горожан» не устроит ничего кроме победы. В прошлом туре они неожиданно проиграли «Буде-Глимт» 1:3.
«Галатасарай» без побед уже 3 тура — ничья с «Атлетико», поражения от «Монако» и «Юниона». Несмотря на это, клуб все еще в зоне стыков. Но удастся ли гостям удержаться в топ-24 после этого тура?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Коэффициенты букмекеров: 1.23 на победу «Ман Сити», 9.80 на победу «Галатасарая», 7.20 на ничью.
- Прогноз ИИ: «Манчестер Сити» одержит уверенную победу со счетом 5:0.
Трансляция матча
