Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча с «Галатасараем» в Лиге чемпионов.

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

«Галатасарай лидирует в чемпионате Турции, все их игроки просто невероятны. Виктор Осимхен — футболист высшего порядка, он отлично взаимодействует с командой. Лерой Зане и оба вингера очень быстры. "Галатасарай" — один из сильнейших клубов, у них всегда хватает хороших футболистов», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.

Матч «Манчестер Сити» — «Галатасарай» состоится в среду, 28 января. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.