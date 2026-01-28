«Челси» планирует приобрести нападающего мадридского «Реала» Эндрика, сообщает Topskills Sports UK.

По информации источника, «синие» готовы заплатить за бразильского форварда, на данный момент выступающего на правах аренды за французский «Лион», около 80 млн евро. Предполагается, что этот игрок может стать ключевой фигурой в спортивном проекте клуба.

Утверждается, что к Эндрику проявляют интерес и другие клубы, такие как «Атлетико», «Арсенал» и «ПСЖ». Это обстоятельство может значительно повысить цену форварда.

На данный момент Эндрик провёл три матча за «Лион», в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.