Главный тренер «Целе» Альберт Риера является главным кандидатом на аналогичный пост в «Айнтрахте», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Альберт Риера globallookpress.com

По данным источника, в шорт-листе «Айнтрахта» помимо Риеры находятся Хьетиль Кнутсен, Якоб Нееструп и Марко Розе.

Утверждается, что испанский специалист является приоритетным вариантом и остальные кандидатуры будут рассматриваться только в случае неудачных переговоров с Риерой.

«Айнтрахт» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Германии. В активе команды 27 очков в 19 турах Бундеслиги.