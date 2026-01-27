Хавбек «Локомотива» Данил Пруцев высказался о работе под руководством главного тренера команды Михаила Галактионова.

Данил Пруцев globallookpress.com

За железнодорожников футболист сыграл 17 встреч, забил один гол и сделал три результативные передачи.

«Перезагрузился, слава богу, и отлично себя чувствую во всех смыслах. Хорошо идем в турнирной таблице, доволен индивидуальными действиями. Дай бог, чтобы дальше так продолжалось.

Галактионов и его помощники — очень квалифицированные тренеры. Всю неделю от матча к матчу готовим определенную тактику, они досконально объяснят, что я должен делать на поле — и при отборе, и при владении. Но куда важнее, когда футболист чувствует доверие главного тренера. Появляется уверенность в собственных силах. Вот это в совокупности и дает тот результат, который у меня был в первой части сезона. И это не только у меня — это в целом так в футболе работает. Мне с Галактионовым очень комфортно работать», — сказал Пруцев «Матч ТВ».