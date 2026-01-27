Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью отреагировал на назначение Альваро Арбелоа наставником «Реала».

«Они все мои дети — мои бывшие игроки.  Арбелоа был одним из моих любимых футболистов.  Он был одним из лучших людей, игравших за "Реал".  Он был последним, на кого можно было давить.  Альваро с большим умом подходит к своей работе.  Просто надеюсь, что у него всё будет хорошо, и что у него сложится фантастическая карьера.

Арбелоа может тренировать любую команду в мире, и я желаю ему удачи, кроме завтрашнего дня (смеётся).  После этого пускай он побеждает всегда.  Быть тренером очень сложно, главным образом потому, что всегда найдётся кто-то, кто считает, что знает больше тебя.  Альваро, который только начинает, должен по-настоящему получать удовольствие от тренерской работы», — приводит слова Моуринью A Bola.

Напомним, что Арбелоа сменил у руля команды Хаби Алонсо.  Мадридцы располагаются на втором месте в турнирной таблице Примеры.