Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Коб елев поделился ожиданиями от выступления «бело-голубых» во второй части сезона.

«Понятно, что в чемпионате выше шестого места они вряд ли заскочат, а за Кубок бороться необходимо. Второй и очень важный момент — необходимо играть вдолгую и уже сейчас понимать, кто будет тренером на следующий сезон, какие трансферные цели, какие задачи, я бы это поставил даже на первое место. Жить каждые полгода с разными целями невозможно. Если "Динамо" хочет бороться за первое место, то необходимо минимум трехлетнее планирование с определенными вложениями», — цитирует Кобелева «Матч ТВ».

«Динамо» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров, набрав 21 балл.

Полуфинальные матчи Пути РПЛ Кубка России между «Динамо» и «Спартаком» пройдут 5 и 18 марта.