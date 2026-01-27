Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау высказался о предстоящем матче против «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

Эдди Хау
«Нам нужно постараться насладиться каждым моментом, ведь каждый из них ценен.  Хотим испытать все взлёты и падения, которые ему присущи.  Мы стремимся проявить себя наилучшим образом, завтра будет потрясающий матч.  Хотим победить, у нас все для этого есть», — приводит слова Хау официальный сайт УЕФА.

Матч «ПСЖ» — «Ньюкасл» состоится в среду, 28 января.  Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.  С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.