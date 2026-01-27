Экс-форвард «Зенита» Алексей Гасилин высказался о перспективах Владислава Сауся в «Спартаке».

Владислав Саусь globallookpress.com

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал переход полузащитника Владислава Сауся из «Балтики» в «Спартак».

«Мне Саусь нравится. Но заиграет ли он в "Спартаке" — большой вопрос. По функционалу он очень похож на Самошникова. Только моложе и, возможно, вариативнее. Однако одно дело быть звездой в "Балтике", другое — конкурировать в "Спартаке". Не могу сказать, как будет. Мы наблюдали в его исполнении половину прекрасного сезона. Даже шедеврального, офигенного. Под руководством Талалаева, которому он в рот смотрел, выполнял все его установки беспрекословно. Играть в такой футбол Талалаева на позиции защитника, у которого есть все качества, — это одно. В "Спартаке" это может быть не тот Саусь, который придет и станет лидером команды. Здесь другая история, но давайте посмотрим. У меня есть опасения по поводу этого трансфера», — цитирует Гасилина «Матч ТВ».

26 января «Спартак» объявил о трансфере Сауся из калининградской «Балтики». С игроком был подписан контракт до 2030-го года.

Полузащитник в текущем сезоне провел 19 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал две голевые передачи.