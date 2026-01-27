Экс-форвард «Зенита» Алексей Гасилин высказался о перспективах Владислава Сауся в «Спартаке».

Владислав Саусь
Владислав Саусь globallookpress.com

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал переход полузащитника Владислава Сауся из «Балтики» в «Спартак».

«Мне Саусь нравится.  Но заиграет ли он в "Спартаке" — большой вопрос.  По функционалу он очень похож на Самошникова.  Только моложе и, возможно, вариативнее.  Однако одно дело быть звездой в "Балтике", другое — конкурировать в "Спартаке".  Не могу сказать, как будет.  Мы наблюдали в его исполнении половину прекрасного сезона.  Даже шедеврального, офигенного.  Под руководством Талалаева, которому он в рот смотрел, выполнял все его установки беспрекословно.  Играть в такой футбол Талалаева на позиции защитника, у которого есть все качества, — это одно.  В "Спартаке" это может быть не тот Саусь, который придет и станет лидером команды.  Здесь другая история, но давайте посмотрим.  У меня есть опасения по поводу этого трансфера», — цитирует Гасилина «Матч ТВ».

26 января «Спартак» объявил о трансфере Сауся из калининградской «Балтики».  С игроком был подписан контракт до 2030-го года.

Полузащитник в текущем сезоне провел 19 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал две голевые передачи.