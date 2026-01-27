«Эвертон» сыграл вничью с «Лидсом» (1:1) в матче 23-го тура английской Премьер-лиги.
На 28-й минуте гости смогли открыть счет благодаря точному удару Джеймса Джастина.
«Эвертон» сумел сравнять счет на 76-й минуте, отличился Тьерно Барри.
Результат матча
ЭвертонЛиверпуль1:1ЛидсЛидс
0:1 Джеймс Джастин 28' 1:1 Тьерно Барри 76'
Эвертон: Джордан Пикфорд, Нэйтан Паттерсон (Тайлер Диблинг 71'), Джеймс Тарковски, Виталий Миколенко, Идрисса Гана Гейе, Джеймс Гарнер, Харрисон Армстронг (Джеррэд Брэнтуэйт 46'), Илиман Ндиайе, Дуайт Макнил (Кирман Дьюсбери-Холл 46'), Тьерно Барри (Бету 89'), Jake O'Brien
Лидс: Карл Дарлоу, Джеймс Джастин, Джейден Богл, Паскаль Стрёйк, Джо Родон, Себастиан Борнау (Ноа Окафор 85'), Бренден Ааронсон (Шон Лонгстафф 85'), Илия Груев (Ао Танака 66'), Этан Ампаду, Антон Стах (Факундо Буонанотте 85'), Доминик Калверт-Льюин
Жёлтые карточки: Антон Стах 54' (Лидс), Илия Груев 56' (Лидс), Факундо Буонанотте 90' (Лидс)
После этого матча «Эвертон» занимает 10-е место в таблице АПЛ с 33 очками в активе. «Лидс» — на 16-й строчке с 26-ю баллами.