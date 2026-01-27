Форвард «Лиона» Эндрик высказался о своем хет-трике в поединке Лиги 1 против «Метца» (5:2).

Эндрик
Эндрик globallookpress.com

«Это первый хет-трик в моей жизни, я действительно счастлив.  Матч получился невероятным, буду хранить мяч у себя дома.  Невероятный день в моей жизни.

Здорово играть в этой лиге, тут агрессивный футбол, много физической борьбы.  Мне это нравится.  Переход сюда не был ошибкой.

Это только начало.  Люди всегда говорили мне, что "Лион" — отличная команда, что мне стоит приехать сюда, и это правда: команда действительно очень хорошая.

Хет-трик очень важен для меня, он помог команде победить, и я очень рад.  Я могу помогать команде и чувствую, что здесь мое место.  Словно сам Бог сказал мне, что это подходящее место для моей карьеры.  Я даже представить себе такого не мог, а теперь это реальность», — цитирует Эндрика ESPN.

Напомним, что контракт бразильца принадлежит «Реалу», а за «Лион» Эндрик выступает на правах аренды до конца текущего сезона.