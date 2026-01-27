В этом сезоне нападающий провел за "Эвертон" 26 матчей и забил в них 3 года. Его контракт с "ирисками" действует до 2027 года, а цена на портале Transfermarkt равна 20 млн евро.

Сейчас между клубами ведутся активные и успешные переговоры. Также интерес к Бету проявляет турецкий "Фенербахче".

По данным источника, "старая синьора" хочет взять 27-летнего игрока в аренду зимой с правом возможного выкупа по окончании сезона.

