Туринский «Ювентус» намерен усилить состав форвардом Эвертона« Бету, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Бету
Бету globallookpress.com

По данным источника, "старая синьора" хочет взять 27-летнего игрока в аренду зимой с правом возможного выкупа по окончании сезона.

Сейчас между клубами ведутся активные и успешные переговоры.  Также интерес к Бету проявляет турецкий "Фенербахче".

В этом сезоне нападающий провел за "Эвертон" 26 матчей и забил в них 3 года.  Его контракт с "ирисками" действует до 2027 года, а цена на портале Transfermarkt равна 20 млн евро.