Туринский «Ювентус» намерен усилить состав форвардом Эвертона« Бету, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, "старая синьора" хочет взять 27-летнего игрока в аренду зимой с правом возможного выкупа по окончании сезона.
Сейчас между клубами ведутся активные и успешные переговоры. Также интерес к Бету проявляет турецкий "Фенербахче".
В этом сезоне нападающий провел за "Эвертон" 26 матчей и забил в них 3 года. Его контракт с "ирисками" действует до 2027 года, а цена на портале Transfermarkt равна 20 млн евро.