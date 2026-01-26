«Арсенал» потерпел поражение от «Манчестер Юнайтед» в 23-м туре Английской Премьер-лиги. Матч состоялся на стадионе «Эмирейтс» и завершился со счетом 3:2 в пользу «МЮ».

Футбольный клуб «Сандерленд» globallookpress.com

Этот результат подчеркивает, что в чемпионате Англии остался лишь один клуб, который не проигрывал на своем поле — «Сандерленд». В 11 домашних матчах команда одержала шесть побед и пять раз сыграла вничью.

По количеству очков, набранных в домашних играх, «Сандерленд» занимает пятое место в АПЛ с 23 очками. С учетом результатов гостевых встреч команда находится на десятой позиции в турнирной таблице.