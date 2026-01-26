Переход защитника «Ливерпуля» Эндрю Робертсона в «Тоттенхэм» не состоится. Об этом сообщает журналист и инсайдер Бен Джейкобс в социальной сети X.

Эндрю Робертсон globallookpress.com

По данным источника, руководство мерсисайдского клуба уведомило главного тренера «шпор» Томаса Франка, что «Ливерпуль» не смог подобрать замену 31-летнему шотландцу и потому не готов санкционировать его уход.

«Ливерпуль» принял предложение «Тоттенхэма» в размере более £5 млн (€5,7 млн) с учётом бонусов и рассматривал вариант с возвращением греческого защитника Костаса Цимикаса, однако в итоге решил отказаться от этого шага.

Эндрю Робертсон защищает цвета «Ливерпуля» с лета 2017 года. За это время он провёл 364 матча во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 68 результативных передач.